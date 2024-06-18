الحكومة الليبية تنعي البرغوثي “أحد رموز المصالحة”

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نعت الحكومة الليبية الشيخ الدكتور محمد مصباح البرغوثي الرئيس السابق للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، وهز خبر وفاته الصادم الوسط السياسي الليبي، إذ وصفته الحكومة بأنه “فقيد الوطن وأحد رموز المصالحة”.

البرغوثي فقيد الوطن وأحد قاداته الوطنيين

وقال بيان الحكومة أن للراحل مواقف رصينة وواضحة بشأن الوضع السياسي الليبي “نستحضر مواقف الراحل الحاضر التي ستظل راسخة على مر السنين ومناداته بالمصالحة الوطنية الشاملة ورأب الصدع بين أبناء البلد الواحد”.

ونعى المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وفاة البرغوثي قائلة في بيانها “قلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الشيخ الدكتور محمد مصباح البرغوثي، الرئيس السابق للمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة” ووصفت خبر الوفاة بأنه “فاجعة أليمة”.

وكان البرغوثي عضوا في ملتقى الحوار السياسي الذي اختار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جنيف في فبراير من العام 2021.

مواقفه السياسية

ومن آرائه السياسية حول عدم إجراء الانتخابات أن أصحاب المصلحة وراء عرقتلها، إذ أكد في تصريحات سابقة أن “الشعب الليبي مغلوب على أمره لصالح بعض أصحاب المصلحة الذين لا يريدون إتمام الانتخابات”، ولطالما طالب البرغوثي بضرورة أن يسترد الليبيين إرادتهم الحرة وفرض السيادة الليبية، والقضاء على التدخلات الأجنبية التي أرهقت الليبيين ووصف الوضع بأن هناك “طامعين ومغرضين يريدون أن ينالوا من الشعب الليبي، ويحرمونه من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والانتخابات ستكون سدًّا أمامهم، ويجب أن نضع في أذهاننا ما آلت إليه ليبيا، ونتساءل هل ليبيا حرة وهل تحكم نفسها، فالوضع الحقيقي صعب للغاية”.