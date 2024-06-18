التنافس النووي يحتدم.. القوى الكبرى تعزز ترساناتها وتطور أسلحة جديدة

أخبار ليبيا 24

تشكل الأسلحة النووية أحد أكبر التحديات الأمنية في العصر الحديث، حيث تتسابق الدول في تعزيز ترساناتها النووية وتطوير تقنيات جديدة لضمان تفوقها العسكري. تسعى هذه الدول لتحقيق الردع النووي كوسيلة للحفاظ على أمنها القومي. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، ونلقي الضوء على التحديثات الأخيرة في ترساناتها النووية.

تعتبر الولايات المتحدة أول دولة طورت واستخدمت الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان. تمتلك الولايات المتحدة اليوم أكبر ترسانة نووية في العالم بعد روسيا، مع ما يقارب 3750 رأسًا نوويًا قابلًا للاستخدام.

التحديثات النووية

تشمل برامج التحديث الأمريكية تطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات (ICBMs)، وتحديث قاذفات القنابل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تطوير غواصات جديدة ذات قدرات نووية. تهدف هذه التحديثات إلى ضمان تفوق الولايات المتحدة في سباق التسلح النووي وردع أي تهديد محتمل من القوى النووية الأخرى.

روسيا

تعد روسيا الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي في مجال الترسانة النووية، وتملك اليوم أكبر عدد من الرؤوس النووية في العالم، حيث تقدر بما يزيد عن 6000 رأس نووي.

التحديثات النووية

تواصل روسيا تطوير قدراتها النووية بشكل كبير، حيث أدخلت صواريخ “سارمات” الباليستية العابرة للقارات للخدمة، وطورت نظام “أفانغارد” للصواريخ الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى تحديث غواصاتها النووية وصواريخها الباليستية العابرة للقارات المحمولة على متن الغواصات (SLBMs).

الصين

دخلت الصين نادي الدول النووية في عام 1964، ومنذ ذلك الحين طورت ترسانتها بشكل كبير. تقدر الصين بامتلاك ما يقرب من 350 رأسًا نوويًا.

التحديثات النووية

تشمل تحديثات الصين النووية تطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات، وتعزيز قدرات غواصاتها النووية، بالإضافة إلى تحسين نظم الإطلاق المحمولة على المركبات البرية. تهدف الصين من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز قدراتها الرادعة والتأكيد على مكانتها كقوة عظمى.

المملكة المتحدة

تملك المملكة المتحدة حوالي 225 رأسًا نوويًا وتعتبر واحدة من أقدم القوى النووية، حيث أجرت أول اختبار نووي لها في عام 1952.

التحديثات النووية

تركز التحديثات البريطانية على تطوير الغواصات النووية من طراز “فانجارد”، واستبدالها بغواصات جديدة من طراز “دريدنوت” بحلول العقد القادم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة المتحدة على تطوير رؤوس حربية جديدة لتعزيز قدرتها الرادعة.

فرنسا

فرنسا هي واحدة من الدول الأوروبية التي تمتلك أسلحة نووية، حيث يبلغ عدد رؤوسها النووية حوالي 290 رأسًا. أجرت أول اختبار نووي لها في عام 1960.

التحديثات النووية

تشمل التحديثات الفرنسية تطوير غواصاتها النووية الاستراتيجية وصواريخها الباليستية العابرة للقارات المحمولة على الغواصات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل فرنسا على تطوير قاذفاتها النووية الجوية لضمان قدرتها على تنفيذ ضربات نووية بشكل فعال.

الهند

دخلت الهند النادي النووي في عام 1974 بعد إجراء أول اختبار نووي لها. تمتلك الهند حاليًا ما يقارب 150 رأسًا نوويًا.

التحديثات النووية

تركز الهند على تعزيز ترسانتها النووية من خلال تطوير صواريخ باليستية جديدة مثل صاروخ “أغني” الباليستي. كما تعمل على تعزيز قدراتها في مجال الغواصات النووية والطائرات القاذفة الاستراتيجية.

إسرائيل

على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل رسميًا بامتلاكها للأسلحة النووية، فإنها تعتبر واحدة من الدول التي تملك هذه الأسلحة. تشير التقديرات إلى أن إسرائيل تملك ما بين 80 إلى 90 رأسًا نوويًا.

التحديثات النووية

تشمل التحديثات الإسرائيلية تعزيز قدرتها على إطلاق الصواريخ الباليستية وتطوير غواصات نووية قادرة على حمل وإطلاق صواريخ نووية، مما يمنحها القدرة على تنفيذ ضربات نووية من البحر.

باكستان

طورت باكستان أسلحتها النووية كرد فعل على البرنامج النووي الهندي، وأجرت أول اختبار نووي لها في عام 1998. تمتلك باكستان حوالي 165 رأسًا نوويًا.

التحديثات النووية

تركز التحديثات الباكستانية على تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى أهداف داخل الهند، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في مجال الغواصات النووية والطائرات القاذفة النووية.

كوريا الشمالية

تعتبر كوريا الشمالية أحدث عضو في النادي النووي، حيث أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006. تقدر ترسانة كوريا الشمالية بما يتراوح بين 40 و50 رأسًا نوويًا.

التحديثات النووية

تواصل كوريا الشمالية تطوير صواريخها الباليستية العابرة للقارات، كما تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إطلاق الصواريخ من الغواصات. تهدف كوريا الشمالية من خلال هذه التحديثات إلى تعزيز قدرتها على الردع ومواجهة التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة وحلفائها.

ويظهر سباق التسلح النووي الحالي أن الدول النووية تسعى باستمرار إلى تحديث ترساناتها النووية وتطوير تقنيات جديدة لضمان تفوقها العسكري. هذا السباق يزيد من التوترات العالمية ويعزز الحاجة إلى جهود دبلوماسية مكثفة للحد من انتشار الأسلحة النووية وضمان الأمن العالمي. إن التحديث المستمر للأسلحة النووية يعكس حالة عدم الثقة بين الدول النووية ويعزز الحوافز لكل دولة للاحتفاظ بقدراتها الرادعة، مما يجعل تحقيق نزع السلاح النووي هدفًا بعيد المنال في الوقت الراهن.