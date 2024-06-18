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البنك الدولي: الطاقة الشمسية ستتجاوز الفحم كأكثر مصادر الطاقة بحلول عام 2027

18 يونيو، 2024 11:43 ص
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البنك الدولي: الطاقة الشمسية ستتجاوز الفحم كأكثر مصادر الطاقة بحلول عام 2027

أخبار ليبيا 24

قالت مجموعة البنك الدولي إن من المتوقع أن تتجاوز الطاقة الشمسية الفحم باعتبارها أكثر مصادر الطاقة المتاحة في العالم بحلول عام 2027.

وأشارت إلى أنه وبجانب طاقة الرياح، أصبحت الطاقة الشمسية أرخص وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.  

ونقلت المجموعة عن ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للطاقة بالبنك الدولي، قوله: إن ” الطاقة الشمسية تُعد نقطة تحول جذرية في العمل المناخي وإمكانية الحصول على الطاقة، ولدى العديد من البلدان النامية بعض  من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم”. 

وديميتريوس متفائل بشأن قدرة البلدان في جميع أنحاء العالم على الاستفادة من التقدم في مجال الطاقة المنتجة من الشمس وتحقيق مكاسب كبيرة، مع إدراكه أن العديد من البلدان النامية تواجه عقبات في الحصول على التمويل اللازم لزيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية.   

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

وأضاف ديميتريوس: “أن التكنولوجيا موجودة لتوفير الطاقة النظيفة والرخيصة لملايين الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون بدون كهرباء، ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف مساندته لمساعدة الحكومات على إعداد خططها للتحول نحوها، وتدعيم مؤسساتها التي تشكل العمود الفقري لقطاع الكهرباء، وإعداد مشروعات مبكرة، وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تجعل التكاليف بعيدة المنال”. 

وقالت مجموعة البنك الدولي، إن من بين نحو 675 مليون شخص ما زالوا يعيشون بدون كهرباء في جميع أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 80% (حوالي 567 مليون شخص) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

وأضافت، أن بحلول عام 2030، يمكن أن توفر شبكات الطاقة الصغيرة كهرباء عالية الجودة دون انقطاع لعدد 380 مليون شخص، وذلك إذا عملت الحكومات والقائمون على صناعة الطاقة المتجددة معًا لخفض التكاليف والتغلب على الحواجز التي تحول دون التمويل، بما في ذلك المخاطر التكنولوجية والسياسية والتنظيمية، وعدم اليقين بشأن ما إذا كان العملاء قادرين على الدفع. 

 

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18 يونيو، 2024 11:43 ص
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