الأمم المتحدة: الحرب في غزة حلفت أضرارًا بيئية غير مسبوقة

كشف تقريرٌ أعدّه «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» عن الأضرار البيئية غير المسبوقة التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة من أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء فضلاً عن تدميرها شبكات الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الأسلحة المتفجرة خلّفت قرابة 40 مليون طن من الحطام.

و قدر تقرير الأمم المتحدة أن كل متر مربع من غزة يحتوي على مايزيد عن 100 كيلوغرام من الحطام، وفق التقرير.

كما حمّل التقرير الحرب مسؤلية تدمير مشاريع تحلية مياه البحر وعرقلة الاستثمار في تركيبات الطاقة الشمسية، بحسب تقرير «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»

وعلى صعيد وقف الحرب… جدّد جو بايدن، الرئيس الأميركي الدعوة إلى تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كانت قد أعلنتهُ الولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن؛ وفي رسالته إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى قال: «لقد لقي عدد كبير جدًر من الأبرياء، حتفهم في غزة فرت العائلات من منازلها.. يجب علينا مساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل» على حد تعبيره.

واعتبر جو بايدن أن مقترح وقف إطلاق النار والذي يضمُ ثلاث مراحل هو أفضل خيار لإنهاء الحرب في غزة.

وعلى الصعيد المحلي… رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.