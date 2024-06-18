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أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب الجلسة السابقة

18 يونيو، 2024 8:56 ص
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أسعار النفط تتراجع بعد مكاسب الجلسة السابقة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، إذ ظلت الأسواق حذرة بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 12 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 84.13 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.17%، إلى 80.19 دولارا للبرميل.

وربح الخامان القياسيان حوالي 2% يوم الاثنين، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول، وتشير البيانات إلى أن نمو الاستهلاك من المرجح أن يتباطأ أكثر في الربع الثاني، حسبما ذكر في المذكرة.

تكرير النفط في الصين

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات، يوم الاثنين، أن إنتاج مصافي تكرير النفط في الصين انخفض 1.8% عن مستوياته قبل عام في مايو، إذ أجرت مصافي التكرير إصلاحات صيانة وتعرضت هوامش المعالجة لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الخام.

وتتطلع الأسواق أيضًا إلى المزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة، وكيف سينتهي وضع الطلب في الولايات المتحدة، حيث سيتحدث العديد من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط هوامش التكرير في مصفاة معقدة نموذجية في سنغافورة 3.60 دولار للبرميل لشهر يونيو حتى الآن، مقارنة بـ 2.66 دولار للبرميل في مايو.

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18 يونيو، 2024 8:56 ص
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