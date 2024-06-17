مع انقطاع التيار الكهربائي… كيف تنام بدون مكيف؟

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.. وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر أصبحت مسألة الحصول على قسط كافي من النوم في ظل ما تشهده درجات الحرارة من ارتفاع، أمرًا صعبًا، مما يؤدي للشعور بالأرق والحصول على جودة نوم سيئة؛ ما يؤثر سلباً على صحتك، وفي هذا المقال سنقدم لك بعض الخطوات لضمان حصولك على نوم جيد حتى في ظل غياب المكيف، وارتفاع درجات الحرارة.

شرب الماء بكميات وفيرة تتماشى مع احتياج الجسم، والالتزام بشرب ما بين 9 و 13 كوبًا في اليوم.

حاول الاستحمام بواسطة الماء البارد قبل النوم، سيمنحك شعورًا منعشًا ونومًا هادئ.

ضع حزمة ثلج خلف رقبتك أو في السرير لتبريد فراشك.

من الممكن أن يساعد الطهي في الصباح في الحفاظ على برودة المنزل.

كثيرًا ما ترتبط جودة النوم بالصحة العقلية.. ولكن هل ينقي النوم الدماغ من السموم؟

دحضتْ دراسة حديثة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، الإشاعات السائدة حول دور النوم في غسل الدماغ من السموم، واصفةٍ إيّاها بأنها خرافات لا أساس لها من الصحة.

الغارديان نشرتْ الدراسة التي أُجريت على مجموعة من الفئران؛ إذ استخدم فيها الباحثون صبغة الفلورسنت لدراسة أدمغة الفئران؛ بُغية معرفة مدى سرعة انتقال الصبغة من التجاويف المملوءة بالسوائل، إلى مناطق الدماغ الأخرى.. كما تمكنهم هذه الخطوة من قياس معدل تصفية الصبغة من الدماغ مباشرةً، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ووفقًا للغارديان، فبعد التجربة ثبُت أن تصفية الصبغة انخفضت بنحو 30% في الفئران النائمة، و50% في الفئران التي كانت مخدّرة.. مقارنة بالفئران التي كانت مستيقظة.