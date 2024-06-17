سفن حربية تصل إلى طبرق.. لتعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وروسيا

أجرت فرقة السفن الحربية الروسية المُكونة من طراد الحس الصاروخي «فارياج» والفرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» زيارة تفقد إلى قاعدة طبرق البحرية.

شُعبة الإعلام الحربي أوضحت أن هذه الزيارة ستستمر لمدة 3 أيام، وذلك بهدفِ تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وليبيا.

كما تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات الروسية بهدف دعم سيادة واستقلال ليبيا والحفاظ على أمن حدودها.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي إيفاد 250 طالبًت وضابطاً للدراسة في الأكاديميات العسكرية بروسيا الاتحادية، من بينهم 100 طالب وضابط في الأكاديميات البحرية الروسية، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وفي سياقٍ ذي صلة… ناقشَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع يونس بك يفكيروفد نائب وزير الدفاع الروسي؛ توطيد التعاون الروسي الليبي في المجالين العسكري والاقتصادي.

المُشير حفتر وخلال لقائه الوفد الروسي في الرجمة بحثَ آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات «الودية» بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني.

بدوره أشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى مساهمة بلاده في تطوير قدرات القوات المُسلحة العربية الليبية في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، والتأكيد على التعاون المُشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف، بحسب المكتب الإعلامي للجيش الوطني.