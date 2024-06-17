رويترز: نتنياهو يحلّ حكومة الحرب

كشفت وكالة رويترز عن قيام بنيامين نتنياهو، رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بحلِ حكومة الحرب المكونة من 6 أعضاء، بحسب وكالة رويترز.

وفيما يتعلقُ بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الرامي لوقف إطلاق النار في غزة، علّق بنيامين نتنياهو، بــــ«لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بعد تدمير القدرات العسكرية لحماس» على حد تعبيره.

وقال نتنياهو: إن «شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل» مضيفًا.. «إسرائيل سنواصل الإصرار على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط هي فكرة غير مقبولة» على حد تعبيره.

وفيما سبق…طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقترحًا يقضب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة.

الاحتلال يقصف حي زرقا شمالي غزة

من جهةٍ أخرى… أكدتْ وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية مقتل فلسطينيين فجر اليوم الإثنين، إثرَ غارة إسرائيلية استهدفت حي الزرقا شمالي غزة، فيما أصيب 13 آخرون بجروح بليغة بينهم نساء وأطفال.