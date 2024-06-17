جو بايدن: نجدد دعوتنا لتبني وقف إطلاق النار في غزة

جدّ جو بايدن، الرئيس الأميركي الدعوة إلى تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كانت قد أعلنتهُ الولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن؛ وفي رسالته إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى قال: «لقد لقي عدد كبير جدًر من الأبرياء، حتفهم في غزة فرت العائلات من منازلها.. يجب علينا مساعدة المدنيين الذين يعانون أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل» على حد تعبيره.

واعتبر جو بايدن أن مقترح وقف إطلاق النار والذي يضمُ ثلاث مراحل هو أفضل خيار لإنهاء الحرب في غزة.

وعلى الصعيد المحلي… رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القاضي بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “نُرحب بالقرار القاضي بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات اللازمة، بحسب البيان.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن رفضها حدوث أي تغيير ديموغرافي أو تقليص المساحة في قطاع غزة، مجددةً تأكيدها على موقف ليبيا الثابت بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وأهمية اضطلاع مجلس الامن الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ السلام والأمن الدوليين.

أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.