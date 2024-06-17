الهند.. اصطدام عنيف بين قطارين أدى لمقتل 15 شخصًا

لقي 15 شخصًا حتفهم فيما أصيب عشرات المواطنين في الهند -التي تمتلك واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم- جراء اصطدم قطارين أحدهما لنقل البضائع والآخر لنقل الركاب في ولاية البنغال الغربية شرفي الهند.

وقالت السلطات الهندية أن فرق الانقاذ تواصل أعمال انتشال الجثث و الركاب المحاصرين داخل المقطورة.

وأوضحا السُلطات الهندية في تدوينة عبر منصة «إكس»: «صُدمنا عندما علمتُ للتو بحادث قطار مأساوي في منطقة دارجيلنغ، وفي انتظار التفاصيل، وعليه تقرر إرسال أطباء وسيارات إسعاف وفرق إغاثة إلى مكان الحادث، للشروع في عمليات الإنقاذ وتقديم مساعدة طبية للناجين».

الهند تعتزم خفض الحد الأدنى لتصدير أرز بسمتي

وفي سياقٍ منفصل… تعتزم الهند خفض الحد الأدنى لسعر شحنات تصدير الأرز البسمتي إلى 850 دولاراً للطن من 1200 دولار.

ووفقًا لما جاء في وكالة بلومبيرغ.. تسعى الهند من خلال هذه الخطوة لجعل أرز بسمتي جذاباً في السوق العالمية، وفقًا للوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت الهند فرضها المزيد من القيود على شحنات الأرز؛ وذلك بُغية ضمان الأمن الغذائي، حسب ما أعلنته.

حيثُ فرضت الحكومة ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز بأثر فوري، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية، ومن المقرر أن تزيد هذه الخطوة من الضغط على الإمدادات العالمية من الحبوب.

وفي الأثناء.. تسعى الحكومة لفرض حظرٍ على تصدير المعادن النادرة، ضمن سلسة من المحظورات التي منعت تصديرها خارج البلاد بسبب أزمة الغذاء والمناخ العالميتين.