المفوضية العُليا للانتخابات: عدد المسجلين في الانتخابات البلدية وصل لـ26 ألف ناخب

أعلنت المفوضية العُليا للانتخابات عن إحصائية جديدة لعدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية.

وبحسب المفوضية العُليا للانتخابات وصل إجمالي عدد المُسجلين الكُلي 26,144 ناخب، إجمالي عدد المُسجلين منهم من الرجال تجاوز 21 ألف، في حين وصل إجمالي عدد المُسجلات من النساء 5,121 ألف ناخبة.

وفيما سبق… أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

السايح؛ وخلال كملته ضمن مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أكد على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك

وفي وقتٍ سابق… بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ آلياتِ تحشيد دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.