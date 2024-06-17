المغرب يجذب استثمارات أجنبية بـ820 مليون دولار في 4 أشهر

تمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.

مكتب الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية، أوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع بـ48.6‎%‎ على أساس سنوي، ففي العام الماضي حصلت المملكة المغربية صافي استثمارات قدره 10 مليارات درهم.

ووفقًا لبيانات الصرف المغربي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية حقق المغرب في العان 2018 صافي استثمارات أجنبية يفوق 33.4 مليار درهم وهو أعلى رقم في تاريخه.

وفي سياقٍ ذي صلة… انكمشَ عجز ميزانية المغربية مع حلول نهاية مايو الماضي على أساس سنوي بنسبة 29% مسجلاً 1.77 مليار دولار.

وبحسبِ وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، يرجع انخفاض معدل العجز إلى انتعاش الإيرادات بما نسبتهُ 10%، وارتفاع الضرائب بــــ13.5% في حين زاد حجم المصروفات إلى 3.4%، وفقَ بيانات الوزارة المغربية.

وتوقعتْ وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن يبلُغ معدل عجز الميزانية العام مع حلول العام الحاليّ إلى 61.9 مليار درهم مغربي.

تراجع العجز التجاري في المغرب مدفوعًا بانتعاش الصادرات

وفي وقتٍ سابق… سجلَ العجز التجاري في المملكة المغربية تراجعًا ضئيلاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

مكتب الصرف المغربي؛ أكد أنّ العجز التجاري في المملكة المغربية سجل 90.7 مليار درهم، أي 9.14 مليار دولار، مدفوعًا بانتعاش صادرات السيارات وصناعة الطائرات، إذ ارتفعت الصادرات في الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي 3.5% على أساس سنوي، مسجلةً 150.4 مليار درهم مغربي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.1% مسجلةً 241.2 مليار درهم، وفقَ بيانات مكتب الصرف المغربي.