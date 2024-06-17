السعودية.. حركة الاتصالات الدولية في الحج ترتفع بـ81‎%‎

حققتْ حركة الاتصالات الدولية المباشرة مع دول العالم في موسم حج للعام الحالي، ارتفاعًا يفوق 81‎%‎ مقارنة بالعام الماضي.

مجموعة «STC» السعودية أوضحتْ أن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي زاد بأكثر من 65‎%‎، معتبرةً أن هذه النسبة تجسد استمتاع الحجاج بالتجربة الرقمية في السعودية.

ودأبت الشركة على رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة البيانات من خلال عقل شراكات دولية مع شركات الاتصالات العالمية؛ لزيادة سرعة وجودة الاتصالات، وتوفير تجربة استثنائية للحجاج، بحسب بيانها.

كما قامت مجموعة «STC» السعودية بتعزيز شبكتها من خلال توفير ما يزيد عن 1.9 ألف نقطة واي فاي لتعزيز التواصل بين الحجاج وذويهم، بحسب البيان.

تجاوز إجمالي عدد الحجيج للعام الحالي 1.8 مليون حاج، فبحسبِ هيئة الإحصاء السعودية سجل عدد الحجاج 1.833.164 مليون حاج، أكثر من 1.611 مليون حاج منهم قدموا من أكثر من 200 دولة، و221.854 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

ووفقًا لبياناتِ هيئة الإحصاء السعودية سجل عدد الذكور الحاجين خلال العام الحالي 958.137 ألف حاج، في حين سجل عدد الحاجات 875.027 ألف حاجة.

أما عن نسب الحجاج العرب والأجانب، قالت هيئة الإحصاء السعودية إن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية هي 22.3% أما نسبة الحجاج القادمين من الدول الآسيوية غير العربية 63.3% والدول الأفريقية غير العربية بلغت نسبتها 11.3 في المائة، بحسب الهيئة السعودية.

و يُعد الحج من أهم الركائز الإسلامية، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويمثل شعيرة دينية تقوم بها المسلمون مرة في العمر إذا توفرت لديهم القدرة الجسمية والمالية، ويتطلب الحج تأدية سلسلة من الطقوس والمناسك بدءاً من الإحرام وحتى الحلق أو التقصير.