الحجاج المتعجلون يستعدون لمغادرة مشعر منى

يستعدُ حجاج بيت الله الحرام -المتعجلون- لمغادرة مشعر منى، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد رمي الجمرات، ومن ثمّ سيتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

وكان حجيج بيت الله الحرام قد قضوا اليوم الاثنين -أول أيام التشريق في مشعر منى- لرمي الجمرات الثلاث.

وأما فيما يتعلق بالحجاج الليبيين….فقد ارتفع عدد المتوفين من الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة منذ بدء مناسك الحج إلى 5 وفيات، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة اليوم، عن وفاة ثلاثة حجاج ليبيين على صعيد عرفات أثناء تأديتهم الركن الأعظم.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للحج والعمرة، فإن بين الحجاج المتوفين امرأتان بحسب المتحدث باسمه الهيئة محمد الحضيري.

وتجاوز إجمالي عدد الحجيج للعام الحالي 1.8 مليون حاج، فبحسبِ هيئة الإحصاء السعودية سجل عدد الحجاج 1.833.164 مليون حاج، أكثر من 1.611 مليون حاج منهم قدموا من أكثر من 200 دولة، و221.854 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

ووفقًا لبياناتِ هيئة الإحصاء السعودية سجل عدد الذكور الحاجين خلال العام الحالي 958.137 ألف حاج، في حين سجل عدد الحاجات 875.027 ألف حاجة.