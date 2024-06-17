الأرصاد: أجواء معتدلة طيلة أيام العيد على معظم مناطق البلاد

توقع مركز الأرصاد الجوّية أن تسود الأجواء الصيفية ودرجات الحرارة المعتدلة على المناطق الساحلية خصوصًا مناطق الساحل الشرقي، في حين ترتفع فوق معدلاتها على بقية مناطق البلاد.

أظهرت بيانات مركز الأرصاد الجوّية أن السماء ستكون صافية قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، في حين توقع أن تتراوح درجات الحرارة مابين (30–36)مْ على المناطق الساحلية، (38-42)مْ على الدواخل.

من المتوقع أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، وأن تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-34)مْ بحسب مركز الأرصاد.

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلي شمالية شرقية، أما درجات الحرارة القصوى فستتراوح مابين (41–45)مْ.

توقع مركز الأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، على أن تترتوح درجات الحرارة ما تتراوح مابين (39–43)مْ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.