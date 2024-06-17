أكثر من 600 إصابة في بنغازي جراء استخدام السكاكين بشكل خاطئ

أعلن مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي عن إصابة أكثر من 600 شخص بجراح و إصابات بليغة ومتوسطة، إثر الاستخدام الخاطئ للسكاكين والآلات الحادة خلال عيد الأضحى المُبارك.

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أكد في منشورٍ عبر منصة فيسبوك تعاملهُ مع «650 حالة خياطة، وحوالي 60 حالة قطع أوتار، ومنهم 4 حالات دخول، وباستثناء هذه الحالات، استقبل المستشفى 17 حالة من الحروق منهم حالتين دخول» بحسب منشور المستشفى.

كما جرى تقديم الخدمات العلاجية والطيية لعدد من حالات الحرق والاختناق، جراء عمليتي الذبح والسلخ والتقطيع، وإشعال الفحم.

ولفتَ المستشفى إلى أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة على جاهزة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بشكل فوري، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة أثناء القيام بأعمال الذبح والتقطيع لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث، بحسب منشور المستشفى.