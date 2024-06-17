أسعار النفط تتخلى عن المكاسب

بعد أن سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في غضون أسبوع، هاهي أسعار النفط تفتتح الأسوق في جلسة بداية الأسبوع بتراجع ملحوظ، وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرغ.

وأرجعت وكالة بلومبيرغ سبب الانخفاض إلى البيانات الصادرة عن الصين التي أظهرت تباطؤ في النمو الصناعي، في حين فاقت مبيعات التجزئة التوقعات.

ووفقًا لبلومبيرغ.. جرى خام برنت عند مستوى 82.22 دولارًا للبرميل، بعد أن انتعش بـ 3.8% الأسبوع الماضي، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 78 دولاراً للبرميل.

وفي جلسة ختام الأسبوع… حققتْ أسعار النفط العالمية، أكبرَ مكاسب أسبوعية منذ تدهورها الأخير في أبريل الماضي، إذ استقرَ سعر خام برنت عن مستوى 82.62 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 78.45 دولارًا للبرميل، مرتفعًا ما نسبتهُ 3.9% على مدار الأسبوع الماضي.

وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

بدوره أكد معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب المعهد.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء.