معيط: قيمة البضائع المفرج عنها في الجمارك وصلت إلى 17 مليار دولار

كشف محمد معيط، وزير المالية المصري أن قيمة البضائع المفرج عنها بالمنافذ الجمركية منذ مطلع أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت 17 مليار دولار.

معيط؛ أوضح في بياناتٍ رسمية نشرتها وزارة المالية المصرية أن هذه القيمة تتماشى مع أهداف الحكومة الرامية إلى زيادة في حجم معروض السلع في الأسواق؛ للسيطرة على الأسعار.

إلى ذلك… حققت الصادرات المصرية السلعية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعًا قدره 10% على أساسِ سنوي، مسجلاً 12.9 مليار دولار، إذ صدّرت مصر مواد البناء بقيمة تناهز 3 مليارات دولار، في حين صدرت الصناعات الغذائية بــ2.1 مليار دولار، وجرى تصدير الإلكترونيات بــ1.7 ميلرا دولار، بحسب التخطيط التجارة.

وفيما سبق أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.

بدورها كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.