قائمة تضم أغلى 10 دول في العالم من حيث التكلفة لشراء منزل

كشفت دراسة أجرها معهد الإصلاح الحضري ومركز فرونتير للسياسة العامك بعنوان «الديمغرافيا الدولية للإسكان للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان لعام 2024» عن قائمة تضم أكثر 10 دول تكلفة لشراء منزل، استنادًا على نسبة متوسط سعر المنزل إلى إجمالي دخل الأسرة المتوسط.. وفي هذا المقال سنعدد تلك الدول:

– في المرتبة الأولى تأتي «هونغ كونغ» التي تتربع على عرش الصدارة لسنوات.

– المرتبة الثانية..سيدني في أستراليا.

– المرتبة الثالثة.. فانكوفر في كندا.

– المرتبة الرابعة.. سان خوسيه في أميركا.

– المرتبة الخامسة.. لوس أنجلوس في أميركا.

– المرتبة السادسة.. هونولولو في أميركا

– المرتبة السابعة.. ملبورن في أستراليا

– المرتبة الثامنة.. سان فرانسيسكو في أميركا

– المرتبة التاسعة.. أديليد في أستراليا.

– أما المرتبة العاشرة والأخيرة فتأتي مدينة سان دييغو في أميركا.

هذه أغلى المدن تكلفة من حيث شراء المنازل، أما إن كنت تبحث عن أماكن مميزة لقضاء العطلة الصيفية فمع حلول فصل الصيف، واقتراب موسم العطلات، يبدأ الحديث حول الدول والوجهات المناسبة لقضاء عطلة الصيف والترفيه عن النفس، وفي هذا المقال سنفصّل لكم أفضل الوجهات الأوروبية والأقل تكلفة لقضاء أوقات مميزة.

كشف موقع «The UK Post Office» في تقريره السنوي حول العطل والمدن الأكثر والأنسب زيارةً خلال فصل الصيف على مستوى أوروبا، عن أن تكلفة العطلات في أوروبا انكمشت 60% هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

– الأقل تكلفة:

بحسب موقع «The UK Post Office» احتلتفيلنيوس عاصمة ليتوانيا المركز الأول من حيث عدد الزيارات والتكلفة، إذ تعتبر تكلفة الرحلة أقل بأكثر من 10% من لشبونة التي جاءت بالمرتبة الثانية، وأشار موقع «The UK Post Office» إلى أن التكلفة المادية في هاتين الدولاين أقل من نصف تكاليف 18 مدينة أخرى، بحسب التقرير.

– الأعلى تكلفة:

ووفقًا لموقع «The UK Post Office» كانت مدينة أمستردام الهولندية أعلى المدن تكلفة وفقاً للاستطلاع الذي أجراه الموقع، على الرغم من تراجع الأسعار بنحو 8.3% في أكبر انخفاض بين المدن الأوروبية التي شملها المسح والبالغ عددها حوالي 37 مدينة، بحسب موقع «The UK Post Office».