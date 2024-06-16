أكثر من 50 ألف لتر بنزين تصل إلى المنطقة الحرة مصراتة

من المتوقع أن تصل عدة بواخر تجارية إلى المنطقة الحرة مصراتة، محملة بالبنزين والسيارات وآلاف الأطنان من حبوب الصويا والأسمنت.

وتترقب إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وصول ناقلة نفطية محملة بـ25749 لتر من بنزين 95 آتية من قُبرص، بالإضافة إلى ترقب وصول ناقلة نفطية أخرى محملة بـ25000 لتر من بنزين 95 آتية من إيطاليا.

وكشفت المنطقة عن ترقب وصول باخرة تجارية آتية من تركيا محملة بـ1591 سيارة، فضلاً عن وصول باخرة تجارية أخرى قادمة من تركيا محملة بـ5450 طن من الأسمنت.

وأظهرت بيانات المنطقة الحرة مصراتة وصول باخرة تجارية تحوي على متنها 26954 طن من حبوب الصويا آتية من الأرجنتين.

وفيما سبق… استقبلتْ المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية تحوي الأرز والديزل والبنزين.

وبحسبِ المنطقة الحرة مصراتة، وصلت باخرة تجارية إلى أرصفت المنطقة تحمل اسم «GREAT VICTORY» التابعة للوكيل الكلاحي الأفق اللامع، محملة بـ40 ألف طن من السكر المكيس، آتية من الصين.

المنطقة الحرة مصراتة، أكدتْ في بياناتها حول حركة السفن اليومية، وصول الناقلة النفطية التي تحمل اسم «PETRONILLA» التابعة للوكيل الملاحي البدر، وعلى متنها 32660 لتر من بنزين 95 آتية من مالطا.

وأشارت المنطقة الحرة مصراتة إلى وصول ناقلة نفطية أخرى إلى أرصفة الميناء، تحمل اسم «ANDROMEDA» التابعة للوكيل الملاحي شركة البدر، محملة بـ30018 لتر من الغاز المسال آتية من اليونان.