عدد الناخبين في انتخابات المجالس البلدية تجاوز 24 ألف ناخب

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بلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية حتى اليوم الأحد 24,644 ناخبًا، بحسب المفوضية العُليا للانتخابات.

المفوضية العُليا للانتخابات، كشفت أن عدد المسجلين في انتخابات مجالس 60 بلدية تجاوز 24 ألف ناخب، حوالي 20 ألف من الرجال وأكثر من 4 آلاف من النساء.

ونوهت المفوضية العُليا للانتخابات بأن منظومة تسجيل الناخبين مستمرة في استقبال طلبات التسجيل في انتخاب المجالس البلدية، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب منشور المفوضية العُليا للانتخابات.

وفيما سبق.. أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

السايح؛ وخلال كملته ضمن مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أكد على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك.