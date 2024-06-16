العرفي: تدفق اللاجئين من دول الجوار نحو ليبيا مستمر

أوضح عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، أن تدفق اللاجئين الفارين من الحروب في دول الجوار مثل السودان والنيجر وتشاد نحو ليبيا ما زال مستمرًا منذ زمن طويل. وأشار إلى أن هناك علاقات تاريخية بين ليبيا وهذه الدول، وامتداد للقبائل مثل الطوارق والتبو وأولاد سليمان، ما يعزز من هذا التدفق.

العرفي: ليبيا تواجه تحديات ديموغرافية وسط تزايد أعداد اللاجئين



وأكد العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” على ضرورة ضبط الحدود لمنع حالات الوفاة في الصحراء، مشددًا على أن غياب التهديدات الإرهابية أو الأمنية في تدفق المهاجرين واللاجئين يبدد بعض المخاوف. وأشار إلى عدم رصد أي عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أو غيرها بين هؤلاء الفارين.

العرفي: تدفق اللاجئين من السودان وتشاد والنيجر نحو ليبيا مستمر منذ زمن طويل

يثير استمرار تدفق اللاجئين الفارين من الحروب في دول الجوار مثل السودان والنيجر وتشاد إلى ليبيا مخاوف متزايدة من أن تصبح البلاد، التي تعاني من أزمة سياسية مستمرة، ملاذًا آمنًا لهؤلاء اللاجئين. وتعاني ليبيا، بالإضافة إلى تونس والجزائر، من تدفق غير مسبوق للاجئين والمهاجرين من هذه الدول، مما يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة لهذه الظاهرة.

خبراء: تدفق اللاجئين الأفارقة إلى ليبيا يثير مخاوف من مشاكل صحية وأمنية

لا توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد اللاجئين الفارين من دول تشهد حروبًا مثل السودان في ليبيا. ومع مرور أكثر من عام على الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش، يزداد تدفق اللاجئين نحو ليبيا.

وقد أشار خبراء ومحللون إلى أن هناك مخاوف مشروعة من أعداد المهاجرين واللاجئين والفارين من الحروب في ليبيا، خاصة من جمهورية السودان. فالمدينة الليبية الأقرب إلى السودان هي الكفرة، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 60 ألف نسمة، منهم 20 ألف نازح من السودان، ما يعني أنهم يمثلون ثلث سكان المدينة.

ويرى الخبراء أن تدفق المهاجرين من دول أفريقية أخرى لا يحظون بمتابعة صحية، مما يثير مشاكل حقيقية تتعلق بفحصهم قبل دخولهم المدن. وقد تم تقديم عدة عيادات متنقلة من قبل منظمات دولية مثل اليونسيف، مما يجعل ليبيا ملاذًا آمنًا لهم في ظل اشتداد الحرب في دولهم الأصلية.

تواجه السلطات الليبية تحديات كبيرة في إيجاد أماكن آمنة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أن العديد منهم يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى العاصمة طرابلس ومدن أخرى. وتشمل المشاكل التي تعانيها ليبيا بسبب تدفق الآلاف من اللاجئين ليس فقط من السودان أو النيجر، بل أيضًا من بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

ويؤكد الخبراء على ضرورة وجود إحصاءات دقيقة ووضع خطط محددة مع دول الجوار لإرجاع هؤلاء المهاجرين، حتى لا تتزايد الأعداد بشكل يهدد بتغيير ديموغرافي حقيقي في ليبيا.