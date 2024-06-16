الدولار على أعتاب 8 دنانير في السوق الموازية

استقرَ سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار في تعاملات السوق الرسمية، عند مستوى 4.85 دينار في حين سجل سعر صرف اليورو أمام الدينار 5.23 دينار، وثبُت سعر صرف الجنيه الغسترليني عند 6.19 دينار.

أما فيما يتعلق بالعملات العربية، استقرَ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

وفي تعاملات السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى مستوى 6.81 بعد أن انخفض في تعاملاتٍ سابقة عند مستويات 6.79 دينار، بينما انخفض سعر صرف اليورو بشكل ملحوظ عند مستوى 7.24 دينار بعد أن استقر لفترة طويلة عند مستويات 7.35 دينار لليورو الواحد.

الدينار يهوي أمام الدولار

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.