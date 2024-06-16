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الأغذية العالمي: يوجد 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا ونحتاج لتمويل طارئ

الأغذية العالمي: قدمنا المساعدات الإنسانية لأكثر من 55 ألف لاجئ

16 يونيو، 2024 11:30 ص
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برنامج-الأغذية-العالمي
برنامج-الأغذية-العالمي

أخبار ليبيا 24 

كشفَ برنامج الأغذية العالمي عن وجود ما يزيد عن 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا، مسجل لدى مفوضية اللاجئين مع حلول نهاية مايو الماضي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن حاجته للحصول على تمويل مالي تصل قيمتهُ إلى 43 مليون دولار، سيخصص من إجمالي المبلغ أربعة ملايين دولار لتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 50 ألف لاجئ سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي،داعيًا إلى تقديم مساعدة اللاجئين السودانيين، مشيرًا إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين مستمرون في الوصول إلى ليبيا بعد اندلاع النزاع في السودان، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين لدى المفوضية إلى 40.081 حتى نهاية مايو الماضي، وفقَ البرنامج.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ مشروع تغذية تكميلي شامل يستهدف 5 آلاف طفل دون سن الخامسة 5 آلاف امرأة حامل ومرضعة والفتيات مع أغذية تكميلية جاهزة للاستخدام في مدينة الكفرة، بالإضافة إلى الحصص الغذائية العائلية، وذلك ضمن استجابتهم للأوضاع الحرجة التي يعانيها اللاجئين السودانيين في الكفرة.

تقديم المساعدات للمهاجرين الأفارقة

كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى تقديمه المساعدات الغذائية الطارئة مئات المهاجرين الدين طردتهم تونس نحو ليبيا في وقتٍ سابق، بحسب بسانات برنامج الأغذية العالمي.

 

برنامج الأغذية يقدم مساعداته للمهاجرين

وفي صدد المساعدات الإنسانية… أعلن برنامج الأغذية العالمي  عن تقديمه مساعدات إنسانية وغذائية إلى 64 ألف شخص،وتوزيعه 5 أطنان من المواد الغذائية، بحسب تقريره.

كما أكد برنامج الأغذية العالمي  توزيعه قيمة 1.43 مليون دولار عبر تحويلات نقدية لكافة المشاريع التي يرعاها ويعمل عليها، وأكد البيان على أن الوضع الإنساني في ليبيا يحتاج إلى  تمويل بقيمة 15.8 مليون دولار للنصف الثاني من العام.

 

16 يونيو، 2024 11:30 ص
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