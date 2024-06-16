الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

توقعَ مركز للأرصاد الجوية، أن تسوّد الأجواء صيفية ودرجات الحرارة المعتدلة على أغلب مناطق البلاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى فمن المتوقع أن تتراوح مابين (30–35)مْ على المناطق الساحلية، (37-41)مْ على الدواخل، بحسب مركز الأرصاد.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى فيتتراوح مابين (27-33)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41–45)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والحرارة القصوى تتراوح مابين (40–44)مْ، بحسب مركز الأرصاد الجوية.