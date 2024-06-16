ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج الليبيين إلى 5 وفيات

ارتفع عدد المتوفين من الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة منذ بدء مناسك الحج إلى 5 وفيات، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة اليوم، عن وفاة ثلاثة حجاج ليبيين على صعيد عرفات أثناء تأديتهم الركن الأعظم.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للحج والعمرة، فإن بين الحجاج المتوفين امرأتان بحسب المتحدث باسمه الهيئة محمد الحضيري.

وتجاوز إجمالي عدد الحجيج للعام الحالي 1.8 مليون حاج، فبحسبِ هيئة الإحصاء السعودية سجل عدد الحجاج 1.833.164 مليون حاج، أكثر من 1.611 مليون حاج منهم قدموا من أكثر من 200 دولة، و221.854 ألف حاج من المواطنين والمقيمين.

ووفقًا لبياناتِ هيئة الإحصاء السعودية سجل عدد الذكور الحاجين خلال العام الحالي 958.137 ألف حاج، في حين سجل عدد الحاجات 875.027 ألف حاجة.

أما عن نسب الحجاج العرب والأجانب، قالت هيئة الإحصاء السعودية إن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية هي 22.3% أما نسبة الحجاج القادمين من الدول الآسيوية غير العربية 63.3% والدول الأفريقية غير العربية بلغت نسبتها 11.3 في المائة، بحسب الهيئة السعودية.

و يُعد الحج من أهم الركائز الإسلامية، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويمثل شعيرة دينية تقوم بها المسلمون مرة في العمر إذا توفرت لديهم القدرة الجسمية والمالية، ويتطلب الحج تأدية سلسلة من الطقوس والمناسك بدءاً من الإحرام وحتى الحلق أو التقصير.