أكثر من 111 مليون دولار.. ديون ليبيا في العيادات الطبية التونسية

كشفَ أبوبكر زخامة، رئيس غرفة النقابة الوطنية للعيادات الخاصة في تونس، عن ديون ليبيا لصالح علاج الليبيين في تونس، والبالغة 111 مليون دولار لصالح 60 مصحة تونسية خاصة.

وقال رئيس غرفة النقابة الوطنية للعيادات الخاصة في تونس، إن الدولة الليبية تخلفت عن سداد هذه الديون المتراكمة، والحكومات المتعاقبة أخلفت وعودها بسداد هذه الديون المتراكمة منذ 2011 على حد قوله.

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، قد وعد رئيسة الحكومة التونسية آنذاك، نحلاء بودن، خلال زيارته إلى تونس في ديسمبر 2022 بتسديد الديون المستحقة للمصحات التونسية.

ليبيا وتونس….علاقات مشتركة

وترتبط تونس وليبيا بعلاقاتٍ اجتماعية واقتصادية مشتركة، وتواجهان ذات الظروف والتوترات المحيطة بالمنطقة، ولعل تلك التوترات الأمنية أدت لإغلاق معبر رأس اجدير الحدودي بين البلدي، إذ يعد المعبر بوابة حيوية لنقل البضائع وسفر المرضى الليبيين يتلقي العلاج في تونس، وبعد محاوراتِ ونقاشات امتدت لأسابيع جرى الاتفاق بين ليبيا وتونس على إعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي.

و تضمن محضر الاتفاق الأمني جملة من البنود التي تضمن إعادة فتح المعبر ومنع أي انتهاكات أمنية من كلا الجانبين، إذ نص الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر وذلك لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء من رعايا البلدين، إلى جانب الالتزام بفتح 6 مراكز تسجيل إلكترونية لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، مع التشديد على ضبط المعبر وعدم التساهل مع المهربين ومنع أي وجود للمظاهر المسلحة.