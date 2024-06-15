مع إشراقة صباح السبت.. مشعر عرفات يستقبل حجاج بيت الله

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يتجه حجاج بيت الله الحرام، مع إشراقة يوم السبت، إلى عرفات، استعداداً لأداء مناسك الحج الأعظم، و الوقوف بصعيد عرفات، إذ قضى حو مليوني حاج|ة على صعيد منى، أولى محطات مناسك الحج لأداء يوم التروية، مهللين ومكبرين.

تميزت حركة توافدهم لمنى بالانسيابية، بمتابعة آلاف من رجال الأمن بمختلف القطاعات، وسط رعاية شاملة وفّرتها أجهزة الدولة ذات العلاقة، واكتظ مسجد (الخيف) في منى، بالآلاف من الحجاج، حيث امتلأت جنباته بالمصلين في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان. وقد شهد المسجد إطلاق أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية في تطوير وتحديث أنظمة التكييف، وإضافة أكثر من 780 مكيفاً، وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بعدد 73 وحدة تعمل على ضخّ الهواء النقي داخل المسجد، لاسيما أن درجات الحرارة تفوق 40 درجة مئوية.

يؤدي الحجاج في مسجد نمرة بمشعر عرفات صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، بعد استماعهم إلى خطبة عرفة التي سيلقيها الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام، وسيتم ترجمتها بـ20 لغة مختلفة.

وبعد الإنتهاء من أداء الركن الأعظم (الوقوف بعرفات) سيفيض الحجيج إلى المزدلفة، حيث يصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون حتى فجر غد (الأحد) العاشر من شهر ذي الحجة، لرمي جمرة العقبة جمرة العقبة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويشرعون في أعمال النحر، ثم بحلق رؤوسهم، وأداء طواف الإفاضة بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.