مجموعة السبع تدعو الأطراف الليبية لحوار شامل للوصول للانتخابات

جددت مجموعة السبع المكونة من ائتلاف أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان؛ دعمها لاستقرار ليبيا ووحدتها وسلامة أرضيها.

مجموعة السبع: لا خيار إلا العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات

وقالت مجموعة السبع في بيانِ صادرٍ بمكان انعقاد المباحثات وهو إيطاليا؛ إن العملية السياسية التي يقودها الليبيون وترعاها الأمم المتحدة هي المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وصفتها بالحرة والشفافة، بحسب البيان.

مجموعة السبع تدعو لحوار شامل وهادف

كما دعت مجموعة السبع، الأطراف السياسية الليبية إلى ضرورة التغلب على الجمود السياسي الحالي، وذلك عبر المشاركة في حوار شامل بحسن نية ودون شروط مسبقة، على حد نص البيان.

وطالبت مجموعة السبع في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بتعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا على الفور ودون تأخير.

مجموعة السبع والقضايا الدولية

واختتمت أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي انطلقت الخميس بمشاركة أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان؛ وذلك لبحث عددٍ من القضايا والملفات العربية والدولية، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وأوكرانيا.