حسام زكي: جامعة الدول العربية مستمرة في جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد الأزمة الليبية تطورات متسارعة، مع سعي الأطراف المختلفة لتحقيق الاستقرار والتوافق السياسي في البلاد. في هذا السياق، شهدت العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا لقاءً هامًا برعاية جامعة الدول العربية، جمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، هذا اللقاء يأتي في وقت حرج تعاني فيه ليبيا من هدوء حذر، ناتج عن انفصال المؤسسات الليبية عن بعضها البعض، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.

خلفية الأزمة الليبية

ومنذ 2011، تعاني ليبيا من صراعات داخلية وانقسامات سياسية حادة. تتوزع السلطة بين حكومتين متنافستين، هذا الانقسام أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة وزاد من معاناة الشعب الليبي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

تسعى جامعة الدول العربية إلى لعب دور محوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتصارعة. في هذا الإطار، أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن الوضع في ليبيا يشهد هدوءًا حذرًا بسبب انفصال المؤسسات الليبية عن بعضها البعض. وأضاف: “التقينا بثلاثة رؤساء للأجسام الليبية لتحقيق التوافق بينهم ومستمرون في جهودنا”.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية قدمت منذ بداية الأزمة الليبية مبادرات متعددة لحل النزاع، إلا أن التحديات الداخلية والخارجية حالت دون تحقيق تقدم ملموس. اللقاء الأخير في القاهرة يأتي ضمن هذه الجهود المستمرة، مع التركيز على تحقيق توافق بين الأطراف الليبية الثلاثة الرئيسية، وهي خطوة تعتبر أساسية لضمان استقرار ليبيا.

جمع اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الملحة التي تعيق تحقيق الاستقرار في ليبيا. وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المؤسسات الليبية المختلفة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك إعادة بناء الدولة، وتحقيق الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أوضح السفير حسام زكي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كوسيلة للخروج من الأزمة الحالية. “نعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الليبي”، قال زكي.

التحديات المستقبلية

رغم الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، إلا أن الطريق نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا لا يزال مليئًا بالتحديات. من أبرز هذه التحديات هي وجود الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتأثير التدخلات الخارجية التي تسهم في تأجيج الصراع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقة بين الأطراف الليبية لا تزال هشة، وتتطلب جهودًا كبيرة لتعزيزها.

ويمثل لقاء الرئاسات الثلاثة في القاهرة خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا، إلا أنه يجب أن يتبعه خطوات عملية ملموسة لتوحيد المؤسسات الليبية وتحقيق الاستقرار المنشود. تبقى جامعة الدول العربية ملتزمة بدعم هذه الجهود، ولكن النجاح يعتمد بشكل كبير على إرادة الأطراف الليبية وتعاونها في مواجهة التحديات المشتركة. تبقى آمال الشعب الليبي معقودة على تحقيق السلام والاستقرار، وهو هدف لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الحوار والتعاون البناء.