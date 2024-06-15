بعد ضبطهم في براك الشاطئ.. ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى النيجر

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رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية برًا عددا من المهاجرين القادمين من النيجر عبر مركز التجميع والعودة في براك الشاطئ بجنوب غرب ليبيا.

وقالت الحكومة الليبية، إن مركز التجميع والعودة براك الشاطئ التابع لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحّل عبر الطريق البري عددا من المهاجرين غير الشرعيين من دولة النيجر الشقيقة.

وأضافت، أن المرحلين كان قد ضبطوا داخل أوكار الاتجار بالبشر، حيث اتخذت حيالهم الإجراءات القانونية والكشوفات الصحية اللازمة لترحيلهم.

وأكد اللواء عبد الرحمن الأنصاري رئيس جهاز فرع الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية الاستمرار في ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع رئاسة الجهاز وفق ضوابط القانون الليبي.

حملة في براك الشاطئ

هذا وينفذ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية بقيادة خطة أمنية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة أوكار الجريمة في منطقة وادي الشاطئ.

الأنصاري دعا المواطنين خاصة عمداء البلديات إلى ضرورة التعاون مع الجهاز بالتبليغ على أوكار الهجرة وما يتبعها من ظواهر سلبية لكي يقوم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بواجبه على أكمل وجه.

وأشار الأنصاري، إلى أنّه سيتم الانتقال إلى باقي مناطق ومدن الجنوب لاستكمال الحملة وتنفيذ أهدافها للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي أثناء الحملات داهم عناصر جهاز مكافحة الهجرة عدة أوكار بمنطقة براك الشاطئ، بعضها يستخدم كأوكار دعارة وتعاطي مخدرات والبعض الآخر لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما قالت منصة وزارة الداخلية.

وأسفرت المداهمات عن ضبط 350 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.