النفط يغلق على مكاسب أسبوعية بفضل توقعات الطلب القوية في 2024

أخبار ليبيا 24

سجل النفط مكاسب أسبوعية بفضل توقعات الطلب القوية في 2024 رغم استقرار أسعار العقود الآجلة على انخفاض طفيف، يوم أمس الجمعة، حيث ربح برنت والخام الأمريكي نحو 4% على مدار الأسبوع، وهي أعلى زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل.

وعلى مدار الأسبوع ارتفعت أسعار النفط أربعة بالمئة مع تقييم المستثمرين لتوقعات الطلب القوي على النفط الخام والوقود في 2024.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت منخفضة 13 سنتا عند 82.62 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.54 دولارا.

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر. وكانت الخسائر محدودة بسبب توقعات الطلب القوي.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قامت بتحديث تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بشكل طفيف، والتزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعات لنمو قوي نسبيا يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.

الطلب على النفط

وفي الوقت نفسه خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب إلى أقل من مليون برميل يوميا. وفي هذا الأسبوع أيضًا، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، ويعتقد المستثمرون أن تخفيض أسعار الفائدة غير مرجح قبل ديسمبر.

وفي مكان آخر، تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها الإنتاجية بموجب اتفاق أوبك+ بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

وانخفضت الأسعار الأسبوع الماضي بعد أن قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيتخلصون تدريجيا من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وينصب تركيز السوق أيضًا على محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والتي قد تخفف المخاوف بشأن احتمال انقطاع إمدادات النفط من المنطقة.