المنطقة العربية في مواجهة خطر العواصف الرملية

أخبار ليبيا 24

شهدت ليبيا كغيرها من الدول العربية والمناطق الواقعة في الشرق الأوسط عامة، عواصف رملية وأجواء متقلبة بسبب التغير المناخي الكبير والذي يؤثر أيضا على ارتفاع درجات الحرارة، وخلال العقود الأخيرة ازدادت شدة العواصف الرملية، والتي بدورها تؤثر على جودة الهواء.

مخاطر العواصف الرملية على الصحة والإقتصاد

وكشفت دراسة دولية قادها باحثون في السويد، نشرت بعدد مايو (أيار) 2024، في دورية (Science of the Total Environment)، عن أن تغير المناخ يجعل العواصف الترابية تهدد بشكل خطير على الصحة والاقتصاد في المنطقة.

وأشارت الدراسة أن المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، وعلى امتداد الحدود العراقية السورية، تعد من أكثر المناطق المتأثرة بسبب شح الأمطار ونشاط العواصف الرملية.

ومن خلال تحليل بيانات الأربعين سنة الماضية، وجد الباحثون زيادة في مستويات الغبار في العراق واليمن وأجزاء من إيران ومصر والخليج العربي، وانخفاضاً ملحوظاً في هطول الأمطار بشمال العراق وسوريا وجنوب غربي إيران وجنوب تركيا. وتفاقمت تأثيرات المناخ الجاف والحار بسبب إزالة الغابات، وبناء السدود، والإفراط في الري، واستخراج المياه.

حلول مبتكرة لمواجهة المخاطر البيئية

واقترح الباحثون حلولاً مبتكرة تركز على السياسات والاستراتيجيات الشاملة لإدارة وتخفيف تأثير العواصف الترابية، تشمل الحفاظ على التربة والمياه، مثل إعادة التشجير والإدارة المستدامة للأراضي، وتبني تقنيات الري الفعّالة للحفاظ على رطوبة التربة وتقليل التآكل.

وفي ليبيا التي تعد كامل مساحتها صحراء كبرى، ناشدت العديد من المنظمات البيئة، بضرورة تدخل السلطات في البلاد للحد من القطع الجائر لأشجار الغابات، ومحاربة التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء.

وأكد الباحثون أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتنسيق الجهود وتنفيذ الحلول العابرة للحدود، وتطوير تدابير التكيف مع المناخ لزيادة الصمود أمام تأثيرات العواصف الترابية، مشددين على ضرورة تنظيم الأنشطة التي تساهم في انبعاثات الغبار، مثل التعدين واستخراج النفط والزراعة غير المستدامة.