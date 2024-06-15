الحويج يتابع التحديات التي تواجهُ تصدير المنتجات الليبية إلى أوروبا

ناقشَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، التحديات التي تواجهُ تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية.

الحويج وخلال لقائه وكيل وزارتهِ ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي؛ شدّد على ضرورة متابعة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية خصوصًا منتجات الألبان والأدوية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة؛ لحماية المستهلك.

واتفقَ الحويج مع الحضور على تشكيل لجنة عُليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات؛ لتطوير التبادل التجاري مع دول الجوار والأسواق الأوروبية.

وفي وقتٍ سابق… وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إدارة التجارة الداخلية التابعة لوزارته؛ بإعداد مشروع تحديد أسعار السلع والمنتجات (اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض لمدة 3 أشهر) بحسب وزارة الاقتصاد.

الحويج وخلال متابعته آلية عمل وزارته حول السوق المحلي وتداول السلع وأسعارها، ناقشَ عددًا من الملفات أبرزها منح وتفعيل صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بالوزارة.

ودعا الحويج للتنسيق مه مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك لتنظيم عمليات التوريد للسلع ومراقبة مدى تداولها في الأسواق التجارية.

وطالب الحويج مصرف ليبيا المركزي تنظيم عمليات التوريد ومنح الاعتمادات المستندية وفق احتياجات السوق المحلي، بحسب ما نقلته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.