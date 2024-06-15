الحويج يتابع التحديات التي تواجهُ تصدير المنتجات الليبية إلى أوروبا
الحويج يدعو لزيادة التبادل التجاري
أخبار ليبيا 24
ناقشَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، التحديات التي تواجهُ تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية.
الحويج وخلال لقائه وكيل وزارتهِ ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي؛ شدّد على ضرورة متابعة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية خصوصًا منتجات الألبان والأدوية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة؛ لحماية المستهلك.
واتفقَ الحويج مع الحضور على تشكيل لجنة عُليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات؛ لتطوير التبادل التجاري مع دول الجوار والأسواق الأوروبية.
الحويج يوجه بتحديد أسعار اللحوم والبيض لمدة 3 أشهر
وفي وقتٍ سابق… وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إدارة التجارة الداخلية التابعة لوزارته؛ بإعداد مشروع تحديد أسعار السلع والمنتجات (اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض لمدة 3 أشهر) بحسب وزارة الاقتصاد.
الحويج يتابع احتياجات السوق المحلي
الحويج وخلال متابعته آلية عمل وزارته حول السوق المحلي وتداول السلع وأسعارها، ناقشَ عددًا من الملفات أبرزها منح وتفعيل صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بالوزارة.
ودعا الحويج للتنسيق مه مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك لتنظيم عمليات التوريد للسلع ومراقبة مدى تداولها في الأسواق التجارية.
الحويج يطالب المركزي بتنظيم عمليات منح الاعتمادات
وطالب الحويج مصرف ليبيا المركزي تنظيم عمليات التوريد ومنح الاعتمادات المستندية وفق احتياجات السوق المحلي، بحسب ما نقلته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية.