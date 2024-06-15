الجيل الجديد يقود ألمانيا لرقم تاريخي في افتتاح اليورو

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قاد المهاجمون الشباب منتخب ألمانيا إلى تسجيل رقم قياسي تاريخي في افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024، وهو أمر رأي محللون أنّه رسالة واضحة مفادها أنهم مستعدون لقيادة الفريق إلى عصر جديد.

وقدم فلوريان فيرتز وجمال موسيالا البالغان من العمر 21 عامًا عرضًا رائعًا في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2024 التي فازت فيها بلادهم 5-1 على اسكتلندا يوم الجمعة. .

وسجل الجناحان الهدفين الأولين في انتصار المجموعة الأولى، بينما سجل كاي هافرتز (25 عاما) ركلة جزاء وسجل البديلان نيكلاس فيولكروغ وإيمري تشان في الشوط الثاني ضد الأسكتلنديين المترنحين بعشرة لاعبين.

لكن فيرتز وموسيالا هما اللذان لفتا انتباه المشجعين، الذين تأثروا بأداء ألمانيا الضعيف في العقد الماضي وخروج الفريق من نهائيات كأس العالم المتتالية (2018، 2022) من دور المجموعات و الخسارة في دور الـ16 في يورو 2020.

فيرتز أكد مكانته كواحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في كرة القدم الأوروبية بهدفه، بعد أن اختبر بالفعل حارس المرمى أنجوس غان في الدقائق الأولى من المباراة.

كان هدفه في الدقيقة العاشرة مثالاً ممتازًا على أسلوب لعبه في العام الماضي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 12 هدفًا لبطل الدوري الألماني باير ليفركوزن، حيث سدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء في الشباك.

وهذا يعني أن فيرتز أصبح أصغر لاعب يسجل لألمانيا في بطولة أمم أوروبا بعمر 21 عامًا و42 يومًا، متغلبًا على الرقم القياسي السابق لهافرتز الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا عندما سجل في بطولة أمم أوروبا 2020.

وحصل موسيالا، الذي نشأ في إنجلترا ولعب لفريق الشباب لكنه اختار بعد ذلك تمثيل الدولة التي ولد فيها، على هدف أكثر وضوحًا عندما سدد الكرة عالياً في الشباك بعد تسع دقائق بعد تمريرة من هافرتز داخل منطقة الجزاء.

المهاجم، الذي حصل على القميص رقم 10 أكبر من فيرتس بـ 67 يومًا فقط، وقد أزعج دفاع اسكتلندا بأسلوبه الماهر أثناء التنقل بالكرة، ما أكسبه لقب “بامبي”.

ورغم أن لاعبين أقوياء مثل الحارس مانويل نوير (38 عاما) والقائد إيلكاي جوندوجان (33 عاما) ما زالوا في التشكيلة الأساسية فإن هناك شعورا بتمرير الشعلة خاصة في منطقة الهجوم بالملعب حيث عانت ألمانيا في السنوات الأخيرة.

لاشك أن التمريرات الدقيقة لتوني كروس البالغ من العمر 34 عامًا ساعدتهم كثيرًا. وقد حقق مايسترو خط الوسط، الذي سيعتزل اللعب بعد البطولة، نسبة دقة تمرير تصل إلى 99% خلال 80 دقيقة لعبها، على الرغم من ظهور منافسين أقوى.