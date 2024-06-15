إصابة عاملين وافدين في انفجار لغم في عين زارة

أخبار ليبيا 24

أدى انفجار لغم عن إصابة عاملين أفريقيين في إحدى مزارع منطقة عين زارة الكحيلي، حسب ما أفاد به جهاز الإسعاف والطوارئ.

الجهاز قال إنّه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بوجود انفجار لغم بأحد مزارع منطقة عين زارة الكحيلي، حسب إشارة الدوريات التابعة إلى فرقة المهام الخاصة.

وأضاف، أن الانفجار أدى إلى إصابة 2 من العمالة الأفريقية. ولم يتضح ما كانت الإصابات بليغة أم لا. ونشر الجهاز صورة لأحد المصابين وهو داخل سيارة الإسعاف.

انتشال قذيفة

يأتي ذلك بينما أعلن جهاز المباحث الجائية ان تشال قذائف ومخلفات حرب بمنطقة قصر بن غشير، إثر ورود بلاغ من مواطن بوجود مخلفات حرب.

الجهاز قال إن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية باشر في عمليات مسح وتمشيط المكان، حيث تمكن من انتشال قذيفة دبابة عيار (100ملم) ومروحة هاون داخل مزرعة بالمنطقة.

وأضاف، كما تعامل الفريق مع رأس هاون (فيوز) كان بداخل ثانوية السوق بمنطقة قصر بن غشير. وقال: “تم انتشال المخلفات للتخلص منها وفق المعايير والإجراءات المعتمدة”.

وماتزال أعداد ضخمة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشرة بشكل كبير في عدة مناطق من ليبيا، ما يهدد حياة المدنيين أو يصيبهم بجروح.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا الكم الهائل من المتفجرات خلفتها الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الألغام الأرضية والعبوات الناسفة الناتجة عن المعارك مع تنظيم “داعش” والمحلية الأخرى.