أسعار النفط تنتعش وتسجل أكبر مكاسب أسبوعية

حققتْ أسعار النفط العالمية، أكبرَ مكاسب أسبوعية منذ تدهورها الأخير في أبريل الماضي، إذ استقرَ سعر خام برنت عن مستوى 82.62 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 78.45 دولارًا للبرميل، مرتفعًا ما نسبتهُ 3.9% على مدار الأسبوع الماضي.

وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.

بدوره أكد معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب المعهد.

إذ كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.

وشدّدت وزارة الطاقة الروسية على التزامها بقيود منظمة أوبك الطوعية لخفض الإنتاج، بحسب ما نشرته الوزارة عبر تطبيق تيليقرام.

أما في السياق المحلي… تجاوز معدل إنتاج النفط والغاز والمكثفات 1.532 مليون برميل مكافئ، بحسب ما أعلنتهُ المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المؤسسة، بلغ إنتاج النفط الخام 1.258 مليون برميل يوميًا، في حين بلغ حجم المكثفات 52.232 ألف برميل يوميًا، بينما بلغَ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 221.638 برميل يوميًا، وفق نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.