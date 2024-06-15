أردوغان: التضخم سينخفض إلى ما دون 10%

تعهد رجب أردوغان، الرئيس التركي، بخفض معدلات التضخم في تركيا خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى ما دون عشرة بالمئة، مشيرًا إلى أن التضخم سينخفض على رقم في خانة الآحاد.

أردوغان؛ وفي فيديو مصوّر بمناسبة عيد الأضحى، اعتبرَ أنَ البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات، على حد تعبيره.

تركيا… العجز التجاري يقفز إلى مستويات قياسية

إلى ذلك… قفز العجز التجاري الخارجي التركي إلى 12.9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي.

معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية، أوضحَا أن الصادرات التركية تراجعت بـــــ0.1% خلال أبريل مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 19.254 مليار دولار، في حين سجلت الواردات ارتفاعًا قدره 4.0% مسجلةً 29.117 مليار دولار.

كما أظهرتْ بيانات معهد الإحصاء التركي، ووزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري في أبريل إلى 9.863 مليار دولار، مقابل 8.739 مليار دولار من أبريل العام الماضي.

ووفقًا لبيانات المؤسستين التركيتين… تراجعتْ الصادرات، بــــــــ 3.9 % خلال أبريل الماضي مسجلةً 17.291 مليار دولار، من أصل 17.985 مليار دولار في ابريل من العام 2023.

وفي وقتٍ سابق… حقق احتياطي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي التركي مستوياتٍ قياسية مرتفعًا بما مقداره 2.925 مليار دولار.

وبحسب بيانات المصرف المركزي التركي بلغ إجمالي الأصول حتى ديسمبر من العام 2023 حوالي 145 ملياراً و453 مليون دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقَ البيانات.