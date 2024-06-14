نقص السيولة النقدية ترهق المواطنين مع حلول العيد

أخبار ليبيا 24

يعيش المواطن الليبي خلال هذه الأيام المقدسة في غرة شهر ذي الحجة، أزمات متنوعة من نقص السيولة في المصارف، وأزمة انقطاع الكهرباء بشكل يومي في أنحاء واسعة من البلاد، في الوقت الذي يتعذر المسؤولين في الحكومات المختلفة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب الأزمة السياسية في البلاد.

سخط شعبي من الأزمة الاقتصادية

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الصور والفيديوهات التي توثق معاناة المواطنين، من أجل الحصول على مرتباتهم أمام المصارف، التي تمتد أمامها الطوابير الحلزونية تحت أشعة الشمس الحارقة بشكل مأساوي، يعكس عجز مصرف ليبيا المركزي المؤسسة المسؤولة بشكل مباشر في استمرار هذه الأزمة لسنوات طوال.

وعبر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن نقمتهم وسخطهم، من فشل إدارة مصرف ليبيا المركزي في معالجة إشكالية أزمة السيولة النقدية، التي أضحت أزمة مزمنة وشكلت ضغط متواصل ومستمر على الأسرة الليبية المطالبة بتوفير احتياجات أبنائها الأساسية والضرورية.

الحكومة الليبية ترفع من معاناة المواطنين

وعلى الرغم من توفير الحكومة الليبية لأضاحي العيد بسعر مدعوم، إذ وصل سعر الخروف الواحد (950) دينار في الوقت الذي يباع فيه في الأسواق الأخرى بالآلاف، وتعد هذه البادرة قدمت حل للمواطنين محدودي الدخل، إذ تعمل الحكومة الليبية على تقديم كافة الدعم لاحتياجات المواطن البسيط.

وبحسب أرقام نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط مطلع شهر يونيو الجاري، استلم مصرف ليبيا المركزي سبعة مليارات و622 مليون دولار، وهي إيرادات بيع النفط عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أواخر شهر مايو من العام الحالي، إلا أن الفساد الإداري والمالي الذي ينهش مؤسسات الدولة الليبية تجعل المواطن يعاني من أزمات متتالية ترهق كاهله حتى في المناسبات الدينية المقدسة.