قواعد ذهبية لحفظ القرآن الكريم.. التفريق بين الآيات المتشابهة وأساليب تسهيل الحفظ

توطئة

القرآن الكريم كتاب الله العظيم، هو نبع لا ينضب من الحكمة والعلم، يحتاج إلى تدبر وفهم دقيقين. وكثيراً ما نجد أن هناك آيات وسوراً تتشابه في الألفاظ والمعاني، مما قد يسبب بعض اللبس عند حفظه وتلاوته. في هذا المقال، سنتناول أحد أمثلة هذا التشابه، ونقدّم قاعدة فقهية لحفظ القرآن الكريم، معزّزين ذلك بالأسانيد والأراء الفقهية.

قوله تعالى: “أفلم يسيروا في الأرض” ورد في أربعة مواضع من القرآن الكريم، وهي: سورة غافر، سورة الحج، سورة محمد، وسورة يوسف. هذه الآية تحمل معاني عميقة ودروساً بليغة حول التأمل في خلق الله وآياته في الكون. فالمسلم عندما يقرأ هذه الآيات يتذكر أن الله يدعوه للتفكر في عجائب خلقه، مما يعمق إيمانه ويزيد من يقينه.

كثير من حفظة القرآن يعانون من التشابهات في الآيات، ومن أمثلة ذلك لبس الآية: “وفاكهة مما يشتهون” و”وفواكه مما يشتهون”. لتجنب هذا اللبس، يمكن اتباع القاعدة التالية: إذا كان اسم السورة مفرداً، مثل “الزخرف” أو “الرحمن”، فتكون الآية “فاكهة”. أما إذا كان اسم السورة جمعاً، مثل “المؤمنون” أو “المرسلات”، فتكون الآية “فواكه”.

كيف نفرق بين “يسبح” و”سبح”

للتفريق بين بدء السور ب”يسبح” أو “سبح”، يمكن الاعتماد على النقاط في الحرف الأول من اسم السورة. فإذا كان الحرف الأول من اسم السورة يحتوي على نقاط، مثل “التغابن” فتبدأ السورة بـ”يسبح”. أما إذا كان الحرف الأول من اسم السورة خالياً من النقاط، مثل “الحديد”، فتبدأ السورة بـ”سبح”.

القرآن الكريم يحتوي على عدة فئات من السور تبدأ بنفس النمط، ويمكن تقسيمها إلى خماسيات لتسهيل حفظها:

خمس سور مفتتحة بالتحميد: الفاتحة

الأنعام

الكهف

سبأ

فاطر وكلها مكية. خمس سور مفتتحة بالتسبيح: الحديد

الحشر

الصف

الجمعة

التغابن وكلها مدنية. خمس سور مفتتحة بألف لام راء: يونس

هود

يوسف

إبراهيم

الحجر وكلها مكية. خمس سور مفتتحة بالنداء: النساء

المائدة

الحج

الحجرات

الممتحنة وكلها مدنية. خمس سور مفتتحة بنداء الرسول ﷺ: الأحزاب

الطلاق

التحريم

المزمل

المدثر وكلها مدنية. خمس سور مفتتحة بالإستفهام: الإنسان

الغاشية

الشرح

الفيل

الماعون وكلها مكية. خمس سور مفتتحة بالأمر “قل”: الجن

الكافرون

الإخلاص

الفلق

الناس وكلها مكية.

الخاتمة

إن حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته نعمة عظيمة من الله، وهي تحتاج إلى صبر ومثابرة. هذه القواعد والأساليب قد تكون عوناً لحفاظ القرآن الكريم، تساعدهم على التفريق بين الآيات المتشابهة وتذكر مواضعها بدقة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حفظ كتابه وتلاوته على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.