جامعة بنغازي تعزز تعاونها مع مركز إيطالي للبحوث العلمية

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على هامش الاحتفال بمرور عشرين عاماً على عقد اتفاقية التعاون البحثي الدولي بين جامعة بنغازي، ومركز إيبيليو للأبحاث الكارستية في إيطاليا، اجتمع مجلس إدارة الجامعة وعدد من الأساتذة مع الوفد الإيطالي وتباحثوا حول تكثيف العمل والأبحاث العلمية التعاونية.

التأكيد على أهمية التعاونات في الأبحاث العلمية

وحضر الاجتماع كل من وكيل جامعة بنغازي لشؤون العلمية عبدالكريم الغزالي، وعميد كلية العلوم يونس بن عامر، ومدير مكتب التعاون الدولي أحمد سعد، ورئيس قسم علوم الأرض عوض بلال، ورئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طرابلس أسامة هلال، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم الأرض بجامعة بنغازي، والوفد الإيطالي من مركز إيبيليو للأبحاث الكارستية.

وأشاد المجتمعون بما أضافته هذه الاتفاقية من معلومات قيمة ساعدت في فهم الظواهر الكارستية في شمال شرق ليبيا، وأكد رئيس قسم علوم الأرض، أن العمل جارٍ على إعداد قاعدة بيانات كاملة للظواهر الكارستية (الجيولوجية) في ضواحي بنغازي ومناطق مختلفة في الجبل الأخضر، الأمر الذي سيساعد كثيرا في فهم تطور هذه الظواهر وعلاقتها بتطور الجبل الأخضر.

ومن جانبه دعا مدير مركز إيبيليو د. روزاريو روجيري إلى تعزيز التعاون العلمي بين جامعة بنغازي ومركزه البحثي، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم الكافي لهذه الاتفاقية نظراً لأهميتها في فهم الظواهر الكارستية والحد من مخاطرها على السكان والبنية التحتية للمدن.

ونظم قسم علوم الأرض بكلية العلوم في جامعة بنغازي، ندوة علمية للإحتفال بمرور عشرين عاماً على توقيع الاتفاقية، وأوضحت الندوة أهمية هذه الاتفاقية والنتائج العلمية التي قدمتها لفهم التخطيط العمراني والبنية التحتية ببنغازي.