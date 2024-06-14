برنت يلتقي بالطلبة الليبيين المشاركين في مخيم الفضاء بأمريكا

أخبار ليبيا 24

التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت مع الطلبة الشباب الليبيين المشاركين بمخيم الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، يعد مخيم الفضاء فرصة تعليمية مهمة وقيمة للشباب حول العالم المهتمين بالعلوم والفضاء.

وأعرب برنت عن سعادته بالشباب الليبيين المشاركين في مخيم 2024 والذي يقام حالياً تحت إشراف وتنظيم وكالة الفضاء العالمية (ناسا).

وأكد برنت في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للسفارة على فيسبوك أن “ملتزمون بمواصلة دعم الجيل الواعد في ليبيا بفرص تعليمية قيمة وبرامج تبادل ثقافي بناءة بين شعبينا”.

حول مخيم الفضاء

مخيم الفضاء هو برنامج تعليمي يهدف إلى تشجيع تعلم العلوم والرياضيات في بيئة فضائية، تفتح الآفاق للشباب حول العالم لسبر أغوار العوالم الفضائية، واكتشافها عبر عدة مناشط تفاعلية تقوم بها وكالة الفضاء الأمريكية، للشباب المشاركين، وتم تنظيف هذا المخيم العلمي منذ أكثر من 42 عاماً، يحضره شباب من جميع الولايات الأميركية و150 دولة.

ومن ضمن برامج المخيم، إقامة تدريب عملي للهندسة والتكنولوجيا من خلال بناء صاروخ نموذجي وتصميم مستعمرة للحياة على المريخ، بالإضافة إلى تقديم فرص للتخيل والتفاعل من خلال أجهزة محاكاة غامرة جديدة بالكامل ولحل التحديات اليومية التي يواجهها رواد الفضاء، كذلك التدريب على أجهزة محاكاة الطيران والرحلة الفضائية كاملة، والاستماع إلى إرشادات رواد فضاء لهم خبرة طويلة في المجال، ومن ضمن التجارب الفريدة من نوعها التي يقدمها المخيم، تجربة كبسولة أبولو 16، وصاروخ زحل 5، والإحساس بانعدام الوزن محاكاة لفقد الجاذبية في الفضاء.