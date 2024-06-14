برنامج الأغذية العالمي ليبيا: يُغيث أكثر من 64 ألفا شخصاً خلال شهر مايو

أخبار ليبيا 24

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في ليبيا عن تقديم مساعدات لـ64 ألفاً و835 شخصًا، بالإضافة إلى توزيع 5 أطنان من المواد الغذائية، في البلاد خلال شهر مايو الماضي.

وبحسب بيانه أكد البرنامج على توزيع قيمة 1.43 مليون دولار عبر تحويلات نقدية لكافة المشاريع التي يرعاها ويعمل عليها، ونوَه البيان إلى أن الوضع الإنساني في ليبيا يحتاج إلى تمويل بقيمة 15.8 مليون دولار للنصف الثاني من العام.

تقديم المساعدات للاجئين السودانيين

وتحدث التقرير عن مساعدة اللاجئين السودانيين، موضحا أن اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين مستمرون في الوصول إلى ليبيا بعد اندلاع النزاع في السودان، حيث وصل إجمالي عدد المسجلين لدى المفوضية إلى 40081 حتى نهاية مايو 2024.

ويعمل البرنامج على إطلاق نداء للإستجابة للخطة المشتركة للاجئين السودانيين في ليبيا (RPSL)، وتجميع مبلغ للمساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 43.8 مليون دولار بما في ذلك 3.9 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية غير مشروطة لنحو 55,000 لاجئ سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ومن ضمن الخطط الحالية التي يشتغل على إطلاق برنامج الأغذية العالمي، العمل على تنفيذ مشروع تغذية تكميلي شامل يستهدف 5000 طفل دون سن الخامسة و5000 امرأة حامل ومرضعة والفتيات مع أغذية تكميلية جاهزة للاستخدام في مدينة الكفرة، بالإضافة إلى الحصص الغذائية العائلية، وذلك ضمن استجابتهم للأوضاع الحرجة التي يعانيها اللاجئين السودانيين في الكفرة.

وتعمل مخازن البرنامج في كل من بنغازي وطرابلس، على تخزين الاحتياجات لتوريدها وتوزيعها على كافة المحتاجين واللاجئين الذين يعيشون في ظروف صعبة، إذ أوضح البيان أن البرنامج قام بتعزيز مخزونه من المساعدات الغذائية الطارئة عن طريق تخزين 83 طناً في كل من طرابلس وبنغازي. بالإضافة إلى ذلك، قدم برنامج الأغذية العالمي في مايو مساعدات غذائية إلى 480 مهاجرًا مستضعفًا، جرى طردهم من تونس إلى الحدود الليبية.