أكثر من 19 الف مواطن سجلوا في انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن إجمالي عدد المسجلين في انتخابات المجالس البلدية، والذي بلغ في المرحلة الأولى إلى 19 ألفا و587 شخصاً.

إجمالي المسجلين في انتخابات المجالس البلدية

وأوضحت المفوضية في بيانها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن عدد المسجلين توزع بين 15 ألفا و773 رجلا، و3 آلاف و814 من النساء، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2024.

وفي التاسع من يونيو أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عن فتح باب التسجيل لانتخابات المجالس البلدية لعدد 60 بلدية على مستوى ليبيا، والتي لم تعيد انتخابات مجالسها البلدية أو التسييرية منذ تأسيسها، منذ أعوام طوال، وخلال البيان الصحفي أكد السايح على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

انتخابات المجموعة الأولى للبلديات المستهدفة

وكانت قد أعلنت المفوضية أن انتخابات (المجموعة الأولى) من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: “على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها”.

وبحسب بيان المفوضية فإن طريقة التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هذه المرة، مختلفة كلياً، يقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل. ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز (لجان قبول طلبات التسجيل) على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة، في المجموعة الأولى.

وبعد الإنتهاء من المرحلة الأولى، ستشرع المفوضية في تنفيذ مرحلة (توزيع البطاقات) على المسجلين الجُدد الذين لم يتحصلوا على البطاقة في السابق، مضيفة: “البطاقات الانتخابية التي وُزعت العام 2021 تعد سارية المفعول، وسيُعمل بها في انتخابات المجالس البلدية، للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع”.