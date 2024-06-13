وزارة العمل: بدء إدراج مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة في المصارف

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، بدء إدراج المرتبات بالحسابات المصرفية للعاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة المسجلين بصندوق دعم الشركات بالمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة، إن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة وتعليمات أسامة حمّاد رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مقترح الوزارة بصرف 6 أشهر لجميع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل، أنّه بناء على زيارة عبدالله أرحومة وزير العمل والتأهيل إلى صندوق دعم الشركات بمدينة بنغازي واستلام البيانات الخاصة بالعاملين فيه بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبعد إحالة الوزارة للمخصصات المالية للصندوق، بدأت بفضل الله جميع المصارف في إدراج المرتبات في حسابات الموظفين والعمال بالشركات.

وقالت، إن أرحومة “وجّه الشكر والتقدير لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على إصدار تعليماتهم بشأن صرف مرتبات 6 أشهر للعاملين بها قبل عيد الأضحى المبارك للتخفيف من المعاناة التي عاشوها ولإدخال البهجة والفرحة عليهم وعلى عائلاتهم”.

وزارة العمل: صرف المرتبات متواصل

وأكّدت وزارة العمل، أن العمل يتواصل لتسليم حوافظ المرتبات تباعًا لمدراء ومندوبي الشركات المحلية المتعثرة ومندوبي الشركات الأجنبية المنسحبة وتسليم حوافظ المرتبات للمصارف لإيداعها في حسابات الموظفين والعاملين بالمنطقة الغربية والجنوب الغربي.

وقبل يومين أعلن وزير العمل والتأهيل الانتهاء من إجراءات سداد مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة، والأجنبية المنسحبة، مؤكدًا في بيان مصور، أن المرتبات ستلم للجان الفرعية في شرق وجنوب البلاد.