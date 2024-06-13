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ملف حقوق الإنسان محور مباحثات وزارة العدل في طرابلس

وزارة العدل تدعو لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان

13 يونيو، 2024 9:55 م
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وزارة-العدل
وزارة-العدل

أخبار ليبيا 24

بحثتْ حليمة إبراهيم، وزيرة العدل في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع السفير الهولندي لدى ليبيا، ومندوبين عن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام و سفارة المملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «الأونسميل»؛ الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والجهود الدولية الرامية لتوطيد مفاهيم حقوق الإنسان في ليبيا.

وناقشتْ وزارة العدل مع الحضور، سُبل وخطط تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، واطلع الحضور على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تقييم برامج الدعم الفني المقدمة من الشركاء الدوليين.

كما ناقشت وزارة العدل إمكانية توجيه برامج الدعم الدولية لتصب في مصلحة ليبيا ودعم توجهاتها.

وزارة-العدل
وزارة-العدل

وفي إطار جهود الحكومة الليبية في هذا الملف… كشف عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بالحكومة الليبية، عن الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في التصدي لأزمة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

الحويج: الهجرة غير الشرعية تعود إلى النزاعات

وأوضح الحويج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الحكومة الليبية، بالتعاون مع القيادة العامة والأجهزة الأمنية، تقوم بواجباتها القانونية والوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأجانب الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. أشار إلى أن أسباب الهجرة غير النظامية تعود إلى النزاعات، كما يحدث في السودان وبلدان أخرى، مما يضع ليبيا في موقف صعب كونها دولة عبور رئيسية.

13 يونيو، 2024 9:55 م
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