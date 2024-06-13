وزارة الاقتصاد تبحث مع الفاو سُبل تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الحبوب

ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع وفدٍ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» آليات دعم قطاعات التنمية الاقتصادية وتفعيل المشاريع الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي.

وبحثتْ الوزارة ؛ دور موظفيها في متابعة السلع ومدى توافرها وتداولها في السوق المحلي وفق المواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة.

بدورها دعت منظمة الأغدية والزراعة «الفاو» وزارة الاقتصاد إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة الزراعة وتوظيف القطاع الخاص المحلي الأجنبي مما يحقق الأمن الغذائي وتفعيل دور المصارف المتخصصة في تمويل المشروعات.

وتابعت الوزارة مع المنظمة مساهمة ديوان الحبوب في دعم زراعة وإنتاج الحبوب بما يُغطي حاجة السوق المحلي من مطاحن الدقيق والأعلاف، فضلاً عن مناقشة إمكانية تصدير الفائض للأسواق الأفريقية والأروربية، بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات، مما يعزز نشاط الاقتصاد المحلي ويشجع على الصناعات، بحسب الوزارة.

وفي سياقٍ ذي صلة… وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، إدارة التجارة الداخلية التابعة لوزارته؛ بإعداد مشروع تحديد أسعار السلع والمنتجات (اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض لمدة 3 أشهر) بحسب وزارة الاقتصاد.

الحويج وخلال متابعته آلية عمل وزارته حول السوق المحلي وتداول السلع وأسعارها، ناقشَ عددًا من الملفات أبرزها منح وتفعيل صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بالوزارة.

ودعا الحويج للتنسيق مه مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك لتنظيم عمليات التوريد للسلع ومراقبة مدى تداولها في الأسواق التجارية.