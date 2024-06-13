ميناء الحريقة يستقبل ناقلة لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست اليوم الخميس ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة في طبرق شرق ليبيا استعدادا لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، قال لـ “أخبار ليبيا 24“، إن الناقلة “فيو لاندرو” رست في الميناء وستشحن مليون برميل من النفط الخام.

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه:” الناقلة قدمت من اليونان وستشحن مليون برميل.. إنها في طريقها إلى الصين”.

هذه ثالث ناقلة يجري رسوها في ميناء الحريقة خلال شهر يونيو الجاري.

صادرات ميناء الحريقة

ورست أول ناقلة بميناء الحريقة هذا الشهر يوم 01 يونيو، فيما رست الثانية يوم 08 يونيو، وكلاهما شحنتا 02 مليون برميل مليون منها كان في طريقه إلى الصين.

ومع رسو الناقلة اليوم الخميس سيرتفع إجمالي الصادرات عبر ميناء الحريقة النفطي إلى 03 ملايين برميل في النصف الأول من شهر يونيو.

صادرات الميناء في مايو الماضي كانت قد تراجعت إلى 04 ملايين برميل، وذلك لأول مرة منذ عدة شهور. ويبلغ معدل صادرات الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط ما بين 5 ملايين و6 ملايين برميل شهريًا.

وجميع الصادرات تضخ من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعين لشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي.

وتراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم لخميس، في أعقاب تأجيل مجلس البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر المقبل، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أي بما يعادل 3% ليصل إلى 8.37 دولار للبرميل الواحد.