ضخ 205 آلاف برميل من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغ حجم إنتاج حقلي مسلة والسرير الذي جرى ضخه إلى ميناء الحريقة النفطي، اليوم الخميس، 205 ألف برميل، وفق تصريح مصدر مسؤول بالميناء لـ “أخبار ليبيا 24“.

وقال المصدر، إن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 205 آلاف برميل. ويصل الإنتاج عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

صادرات ميناء الحريقة

يأتي ذلك بينما رست، اليوم الخميس، ناقلة نفطية على رصيف الميناء في طبرق استعدادا لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

المصدر المسؤول إن الناقلة “فيو لاندرو” رست في الميناء وستشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين. وهذه ثالث ناقلة يجري رسوها في ميناء الحريقة خلال شهر يونيو الجاري.

الناقلة الأولى رست بالميناء هذا الشهر يوم 01 يونيو، فيما رست الثانية يوم 08 يونيو، وكلاهما شحنتا 02 مليون برميل مليون منها كان في طريقه إلى الصين.

ومع رسو الناقلة اليوم الخميس سيرتفع إجمالي الصادرات عبر ميناء الحريقة النفطي إلى 03 ملايين برميل في النصف الأول من شهر يونيو.

وتراجعت صادرات الميناء في مايو الماضي إلى 04 ملايين برميل، وذلك لأول مرة منذ عدة شهور. ومعدل صادرات الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط ما بين 5 ملايين و6 ملايين برميل شهريًا.