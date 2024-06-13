ميلان يعين فونسيكا مدربًا جديدًا له

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعيين البرتغالي باولو فونسيكا مدربا جديدا للفريق بعقد مدته ثلاث سنوات، خلفا لستيفانو بيولي.

وغادر بيولي ميلان بعد أن احتل بطل إيطاليا 19 مرة المركز الثاني الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن إنتر ميلان البطل، وبعد مسيرة باهتة في دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.

وكان فونسيكا (51 عاما) قد درب فريق ليل الفرنسي آخر مرة وقاده إلى المركز الرابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وقال النادي في بيان: “يؤكد ميلان أنه تم تعيين باولو فونسيكا مدربا للفريق الأول للرجال”.

ترحيب ميلان

ورحب النادي على حسابه بالعربي على موقع (إكس) قائلًا: “مرحبًا ميستر”.

بدأ فونسيكا الذي كان مدافعًا خلال أيام لعبه مع باريرينسي وإستريلا أمادورا البرتغاليين، مسيرته التدريبية مع فريق الشباب إستريلا أمادورا في عام 2005 قبل أن يتولى تدريب بورتو في عام 2013، تليها فترات مع فريق براجا وشاختار دونيتسك الأوكراني. كما سبق وأن خاض فونسيكا تجربة تدريبية في الدوري الإيطالي مع روما.

وفاز بكأس السوبر البرتغالي مع بورتو في 2013، وكأس البرتغال مع براغا في 2015-2016، بالإضافة إلى الدوري الأوكراني الممتاز مع شاختار دونيتسك ثلاث مرات على التوالي.

وقال النادي: “يود النادي أن يتمنى لباولو وطاقمه ترحيبا حارا”.

جرى ضم بيولي، الذي قاد الروسونيري إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ أكثر من عقد في عام 2022، في عام 2019 وغادر الشهر الماضي.